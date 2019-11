VIDEO. Les microplastiques contaminent aussi les grands fleuves européens

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Après six mois d'expédition, le voilier laboratoire Tara est de retour à son port d'attache à Lorient (Morbihan). Depuis le mois de mai dernier, 47 chercheurs se sont succédé à bord. Ils ont sillonné et étudié les eaux des neuf plus grands fleuves d'Europe : la Tamise, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, le Rhin, le Tage, le Tibre, et l'Elbe. Un périple de 17 000 kilomètres pour déterminer la teneur en plastique de ces eaux.

Le verdict est sans appel. "100% des fleuves qu'on a regardés étaient pollués par ces plastiques. La deuxième mauvaise nouvelle c'est qu'ils sont sous la forme de microplastiques, c'est-à-dire qu'ils sont de la taille d'un grain de riz, moins de 5mm, et malheureusement, ça va avoir un impact sur toute la chaîne alimentaire", confie à franceinfo Jean-François Ghiglione, directeur scientifique de l'expédition Tara Océan.

Plus de 2 700 échantillons prélevés

Les microplastiques, une pollution presque invisible qui ravage l'ensemble de l'écosystème. On sait aujourd'hui que 80% des plastiques qui arrivent en mer proviennent de la terre. Durant la mission Tara, les prélèvements recueillis lors des multiples plongées ont été réalisés en amant et en aval des fleuves, mais aussi en pleine mer. Les 2 700 échantillons prélevés vont maintenant passer entre les mains des chimistes pour être analysés. Les résultats définitifs de la mission Tara seront connus dans deux ans.