Enquête : ma vie sans plastique

Vivre sans plastique, ce n'est pas simple, car il a envahi notre quotidien. Pour réussir ce défi, il faut faire le vide. Pauline Imbault, spécialiste du zéro déchet, va aider une journaliste de France 2 à débarrasser ses placards de tout le plastique accumulé. Et cela commence par les emballages alimentaires. Dans son frigo, on retrouve beaucoup de plastique "caché". "On a l'impression que c'est du carton mais le Tetrapack a trois couches : le carton, l'aluminium et le plastique", explique Pauline Imbault.

Stocker les denrées alimentaires dans du verre

Adieu le gaspacho, la barquette de fraises ou encore l'emballage qui ressemble à du papier fourni par la boucherie. À la fin du tri, le frigo est quasiment vide. Les emballages alimentaires représentent quasiment la moitié du plastique fabriqué. Les ustensiles de cuisine avec un manche en plastique sont également proscrits, de même que les spatules en plastique. L'expérience peut désormais commencer par une longue séance de reconditionnement. Tout ce qui était dans du plastique sera désormais stocké dans du verre.

