En Haute-Marne, la commune de Wassy adopte la collecte des ordures à cheval

Le nouvel éboueur fait un drôle de bruit sur la chaussée. Attelée à une remorque, First de Fléville commence sa tournée. Pour cette jument de trait des Ardennes, la collecte hebdomadaire du tri sélectif est une promenade de santé. "On suit un tracé GPS qui a été établi en amont, à chaque tournée, elle effectue une quinzaine de kilomètres", explique Rémy Leplomb, le cocher pour Hippo-Ecolo. Un ramassage de quatre heures deux fois par semaine. Depuis début janvier, avec deux agents, elle sillonne les petites rues de Wassy pour collecter les déchets recyclages des habitants. Dans ses ruelles étroites, elle se faufile mieux que n’importe quel camion benne.

Inciter les habitants à trier les déchets

Difficile pour ce drôle d’équipage de passer inaperçu. "C’est génial, ça va dans le sens de tout ce que l’on recherche aujourd’hui : aller vers la nature et éviter tout ce qui peut être source de pollution, c’est une très bonne expérience", commente une habitante, qui peut trier sans se déplacer. Un moyen plus écologique de ramasser les ordures mais également d’encourager la population au tri sélectif.

Dans les communes ou cette collecte "hippomobile" est déjà en place, 25% de déchets recyclables sont collectées en plus. Pour l’arrosage, le désherbage et même le ramassage scolaire, plus de 200 villes en France ont déjà mis le pied à l’étrier.