Les produits ménagers contiennent-ils des composants toxiques ?

Le ménage est une corvée qui se décline à l'infini. Nettoyer, frotter, briquer de fond en comble, pour la rentrée 60 millions de consommateurs incite à faire le grand ménage dans les placards et bannir les détergents bourrés de substances dangereuses.

108 produits analysés

Pour y voir plus clair, l'association réclame la mise en place d'un "Ménag’Score" sur les emballages. Un classement inspiré du modèle du Nutri-Score pour les aliments. "C'est un système de notation qui prend en compte tous les ingrédients d'un produit et qui permet d'évaluer ses risques tant pour la santé humaine que pour l'environnement", explique Sylvie Metzelard, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Pour établir son classement, 108 produits ont été analysés. 60 millions de consommateurs a dû décrypter les étiquettes, repérer les allergènes, les perturbateurs endocriniens et autres substances cancérigènes.

