Cancers, maladies, stress... : 25 ans de recherche et 350 études prouvent que la nature soigne

Le livre Natura de Pascale d'Erm est le récit de 25 ans de recherche scientifique sur les effets positifs de la nature sur la santé. "On a 350 études qui prouvent que la proximité de la nature permet d'atténuer ou d'agir contre contre le stress, le diabète, l'hyperactivité des enfants, la dépression, les maladies coronariennes et cardiovasculaires", affirme Pascale d'Erm.

"Le fait d'avoir une vue sur la nature dans les hôpitaux permet au patient d'avoir un stress postopératoire réduit, de sortir plus rapidement et d'avoir moins de douleurs que les autres", assure cette essayiste et réalisatrice.

La nature lutte contre les inégalités sociales

"Un bain de forêt consiste à marcher dans la forêt sans téléphone portable, de respirer calmement et d'absorber l'atmosphère de la forêt par tous ses sens, de capter les phytoncides émises par les arbres. Ces molécules aromatiques boostent le système immunitaire naturel qui protège contre certains cancers", explique-t-elle.

Pour Pascale d'Erm, "les sociétés sont déconnectées de la nature. On a des parcs dans les villes, mais un peu de gazon et trois crottes de chien ne sont pas de la nature. Le Canada, en une génération, a rompu avec la nature et le stress, l'hypertension, etc., sont arrivés".

"Il faut mettre davantage de nature dans les villes, préconise-t-elle, surtout pour les populations les plus défavorisées pour lesquelles la proximité de la nature agit encore plus que pour les autres qui ont des médecins, des régimes, des vacances..."

