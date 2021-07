Côtes-d'Armor : à Hillion, on lutte contre les algues polluantes

Sous une pluie battante, écharpe tricolore en bandoulière, des élus dénoncent une catastrophe écologique. Face à eux, une marée verte qui défigure leurs plages depuis maintenant trois saisons. "Aujourd'hui on est résignés, on veut faire en sorte qu'on soit davantage entendus à l'échelon autre qu'au niveau local, ici on a constaté le problème depuis des années", déplore l'un d'entre eux. Ils sont déterminés à obtenir le nettoyage de deux plages de la commune, fermées depuis plus d'un mois car envahies d'algues vertes, polluantes et toxiques.



Un fléau inexorable ?

"Depuis 2009, on ramasse, on ramasse avec des tracteurs, des pelles, juste pour rabattre sur la plage (...) il faut un réel plan de lutte sur le ramassage", déplore Henri Bourdonnais, adjoint à la culture. Et c'est bien là tout le problème. 45 tonnes d'algues vertes polluent les côtes chaque année depuis 40 ans, et l'État semble incapable d'endiguer le problème.