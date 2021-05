Consommation : le "toxiscore", nouvel étiquetage pour les produits ménagers

Ils font partie de notre quotidien : détergents, liquides vaisselles... On utilise ces produits ménagers sans réfléchir ou sans regarder les étiquettes. Cependant, ils peuvent contenir du Benzène ou autres substances cancérigènes. C'est pourquoi le gouvernement annonce, pour 2022, la création d'un score toxique à l'affichage obligatoire qui permettrait de comprendre la nocivité des produits ménagers, et ce dès les rayons de supermarchés.



Du vert au rouge

Une signalétique qui s'inspire du nutriscore, et qui va du vert au rouge. Le but étant de "limiter le nombre d'accidents ménagers, il y en a 15 000 par an, c'est énorme (...) ça va dans le bon sens en protection des populations", explique Frédéric Poitou, expert judiciaire en toxicologie.

Cependant, certaines associations de défense de l'environnement attendent des garanties. "C'est à l'initiative des industriels jouer le jeu ou pas", déplore Nadine Lauverjat, déléguée générale de Générations Futures.