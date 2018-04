Compteurs Linky : Corinne Lepage alerte le gouvernement

Le déploiement est en cours. Chaque jour, 30 000 nouveaux compteurs Linky sont installés, 10 millions de Français en sont déjà équipés. Ce compteur "intelligent" annoncé comme une source d'économie d'énergie est plus que jamais contesté. Source de rayonnements électromagnétiques à l'intérieur des logements, il menacerait la santé des personnes électrosensibles selon certains défenseurs de l'environnement. Enedis, ex-ERDF, conteste ce risque pour la santé et met en avant différentes évaluations.

L'ancienne ministre Corinne Lepage dépose un recours à l'amiable auprès du gouvernement pour suspendre le déploiement et réclame une étude de l'agence sanitaire. Les polémiques s'accumulent : pollution électromagnétique, problème de confidentialité des données personnelles et coût excessif selon la Cour des comptes... Une action collective est lancée via une plateforme internet ouverte aux communes, aux associations et aux particuliers. En cas de refus ou d'absence de réponse du gouvernement, un recours sera déposé devant le tribunal administratif.

