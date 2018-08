Compteur Linky : le combat de la ville de Berre-l'Étang

Comme chaque matin, elle vérifie son installation, protégeant son compteur d'électricité. Monique Marino ne veut pas du nouveau compteur Linky et a pris des mesures pour se protéger d'une installation à son insu : trois chaines et trois cadenas. Elle redoute le rayonnement des ondes électromagnétiques, même si rien ne prouve encore la dangerosité du compteur pour la santé. Plus loin, l'ensemble des locataires d'un immeuble a signé une pétition indiquant leur refus de ce boitier nouvelle génération.

Une mairie contre le nouveau compteur

À Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône), le déploiement des boitiers verts est prévu pour l'an prochain, mais le maire n'a pas attendu pour réagir. Il réclame une étude impartiale sur la santé publique. Deux délibérations exigeant une enquête sur la dangerosité des compteurs ont été votées en conseil municipal. L'une d'entre elles sera examinée par le tribunal administratif de Marseille (Bouches-du-Rhône) lundi 20 août.

