Climat : les experts du Giec publient un rapport alarmant

Les conclusions du rapport du Giec, publié lundi 9 août, sont particulièrement inquiétantes. Selon les experts du climat de l’ONU, les émissions de C02 n’ont pas baissé depuis 1990, bien au contraire, et la limite de réchauffement climatique, fixée à 1,5°C, devrait être atteinte beaucoup plus tôt que prévu.

Malgré les alertes et les appels à agir urgemment, les émissions de CO2 n’ont pas baissé depuis 1990. C’est l’une des conclusions du rapport du Giec, publié lundi 9 août, qui révèle une évolution alarmante du dérèglement climatique. "La production annuelle de CO2 dans le monde atteint aujourd’hui 36 gigatonnes, c’est la première cause du dérèglement climatique. En 30 ans, on a enregistré une hausse de 63% de ces émissions", décrypte la journaliste Alix Dauge sur le plateau du 8 Heures de France 2.

Une hausse des températures qui devrait atteindre 1,5°C en 2035

Autre constat important du rapport du Giec, sur les dix dernières années, la hausse globale des températures est de 0,35°C. "C’est une donnée qui sera très scrutée, car il faudrait réussir à limiter le réchauffement à 1,5°C, sauf qu’à ce rythme, on devrait atteindre ce niveau d’ici 2035", souligne Alix Dauge. L’augmentation du niveau de la mer, conséquence directe de la fonte des glaces, s’établit, elle, à 9 centimètres en 30 ans. Cette hausse, qui peut paraître anecdotique, a toutefois un impact majeur. En cas de tempête, par exemple, l’eau risque d’avancer beaucoup plus loin dans les terres.