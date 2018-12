Climat : la pétition contre l'inaction de l'Etat recueille un million de signatures en 36 heures

L'État français va faire l'objet d'un recours en justice pour action insuffisante contre le réchauffement climatique. Cette offensive judiciaire lancée par quatre ONG est massivement soutenue par les internautes.

Plus d'un million de personnes ont signé en moins de deux jours un appel de soutien au recours lancé contre l'Etat pour inaction climatique. "La Fondation pour la nature et l'homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France souhaitaient un électrochoc. Il a eu lieu", soulignent les quatre ONG dans un communiqué commun diffusé jeudi 20 décembre.

Les quatre associations ont adressé lundi une requête préalable au gouvernement, accusé de "carence fautive" par son "action défaillante" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le défendeur a deux mois pour répondre, les ONG planifiant ensuite un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris, une première à l'échelle française. Jeudi matin, plus d'un million de personnes avaient signé le texte de soutien, publié mardi sur le site L'affaire du siècle.

"C'est historique"

Pour ces quatre ONG, c'est "une mobilisation d'une ampleur inédite, en un temps record, qui démontre l'évolution de la prise de conscience citoyenne, la soif de justice et la volonté d'actes concrets sur le climat. Et elle ne fait que commencer." "Un million de personnes et sans doute plus demandent des comptes à l'Etat pour son inaction climatique, c'est historique", se réjouit Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, pour qui "Emmanuel Macron ne peut plus se contenter d'effets de manches sur le climat."

Selon les ONG, le site a reçu mardi et mercredi 1,25 million de visiteurs uniques, avec des pics à 100 000 par heure. La vidéo qui accompagne la pétition, et à laquelle participent Juliette Binoche, Abd al Malik, Elie Semoun ou encore des youtubeurs comme McFly et Carlito, a enregistré 7,6 millions de vues sur Facebook.