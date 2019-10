Climat : des Français tirés au sort pour concocter des propositions sur le climat

Il est ce que l'on pourrait appeler l'un des 150 élus. Début septembre, en pleine réunion de travail, Grégoire Fraty reçoit un texto lui proposant de participer à la Convention citoyenne pour le climat. "Quand j'ai vu que c'était une démocratie citoyenne qui se mettait en place, qu'il y a avait un tirage au sort sur un échelon national. Je me suis dit que j'ai été tiré au sort et que je vais assumer", explique-t-il.

Une Convention qui aboutira sur des propositions

Comme lui, 149 autres personnes ont été tirées au sort pour représenter une France miniature. Tous les âges, tous les territoires et tous les milieux professionnels sont représentés. Certains d'entre eux, comme Grégoire Fraty, ne sont pas des experts sur le climat. Alors, pendant six week-ends, ce Normand va rencontrer des spécialistes et débattre avec ses collègues pour formuler une série de propositions.

Le JT

Les autres sujets du JT