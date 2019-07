Canicule : toute la France suffoque, vingt départements en vigilance rouge

Des chaleurs historiques, avec un thermomètre qui pourrait battre tous les records. Jusqu'à 42°C à Paris, 40°C à Lille, à Rouen et à Strasbourg et jusqu'à 39°C à Toulouse. Vingt départements du nord de la France sont placés en vigilance rouge. Un niveau de vigilance qui mobilise le gouvernement et lui permet de prendre des mesures contraignantes.

Des pouvoirs pour les préfets

"C'est aussi la possibilité pour les préfets de reporter ou d'annuler des événements quand on pense qu'ils puissent présenter des risques", a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Le ministère de la Santé recommande aux employeurs d'adapter les horaires des salariés et d'encourager le recours au télétravail. Des mesures d'accompagnement dans le BTP seront prises. Les dispositifs de secours pourront être renforcés et les centres de loisirs pourront fermer.

