Canicule : la terre en danger

Mercredi 1er août est le jour du dépassement, le jour où l’humanité a consommé toutes les ressources que la planète peut offrir en un an. En 1970, cette date était le 1er janvier. Pierre Cannet, responsable du Programme Climat et Énergie au WWF France, tire la sonnette d’alarme.

"L’idée est de passer des cris d’alarme à l’action. De plus en plus d’acteurs sont rangés dans cette transition écologique. Mais cette transformation n’est pas encore systématique. Nous n’avons pas encore de décisions budgétaires politiques à la hauteur", dit-il.



Responsabiliser les gens

S’il y a des accords internationaux, les choix drastiques sont pourtant impopulaires. "Après l’accord de Paris et les engagements pris, on a besoin maintenant de mettre en œuvre, et cela se traduit par des nouvelles lois. (…) Ce n’est pas le gouvernement seul qui doit agir, mais les collectivités locales", précise-t-il. Mais alors, est-ce incompatible avec certains secteurs ?

"Des secteurs basés sur l’énergie fossile, le pétrole, etc. doivent disparaître et être remplacés. Des milliers d’agriculteurs bio se reconvertissent. (..) Également au niveau des véhicules. Les citoyens ont compris qu’il fallait se bouger autrement pour aller au travail".

