Pollution : les mégots de cigarettes ravagent l'environnement

Les mégots de cigarette sont un vrai fléau. "40 milliards par an rien que pour la France, c'est le nombre de mégots qui finissent chaque année dans la nature. Un mégot a beau être petit, il n'en reste pas moins très polluant. Dedans, il y a 4 000 substances chimiques, dont du plastique, du plomb, du mercure, de l'arsenic et même des insecticides comme le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane). Ces mégots se laissent emporter par le vent et partent dans le caniveau, donc dans les égouts, donc dans les rivières, donc dans la mer. Un seul mégot peut polluer 400 litres d'eau à lui seul. Il lui faut au moins douze ans pour se décomposer", indique la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau du 13 Heures.

10 millions de mégots ramassés chaque jour à Paris

Que risque-t-on à jeter un mégot sur la voie publique en France ? "La loi est claire : un mégot par terre, c'est 68 € d'amende. À Paris, on ramasse 10 millions de mégots par jour. 36 000 fumeurs ont été verbalisés en 2018. Dès l'an prochain, les cigarettiers mettront eux aussi la main à la poche, selon le principe du pollueur-payeur. Ils devront financer la sensibilisation et le nettoyage", ajoute-t-elle. Changer les comportements est le nerf de la guerre. "Pour ça, des communes et des associations distribuent des cendriers de poche. On en voit de plus en plus sur les plages et dans les festivals. À terme, le vrai enjeu sera le recyclage des mégots. Avec tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur, c'est un sacré défi", conclut-elle.

