Bouches-du-Rhône : trois cas de naissances de bébés sans bras

Trois petites filles sont nées sans bras ou sans mains en 2016 dans les Bouches-du-Rhône, dans un rayon de 30 km autour de Vitrolles, près de l'étang de Berre connu pour être très pollué. Des cas qui viennent s'ajouter à ceux recensés dans l'Ain, le Morbihan et la Loire-Atlantique, qui avaient donné lieu à l'ouverture d'une enquête nationale.

"On souhaite un recensement"

"De suite, on a été choqués par sa malformation, parce qu'on n’était pas préparés, ça a été soudain. On ne connaissait pas ce handicap. Donc très vite, les questions nous sont venues très rapidement, on a essayé de savoir pourquoi", confie la maman d'une des trois filles. "On souhaite un recensement national et qu'il y ait une enquête pour savoir s'il y a des causes environnementales", réclame-t-elle. Une lanceuse d'alerte, à l'origine de la découverte, appelle à ce que tous les parents d'enfants touchés se manifestent.

