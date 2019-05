"Baaaaaaaaa bye" : les Philippines renvoient au Canada des tonnes de déchets

Manille a renvoyé, vendredi 31 mai, vers le Canada des tonnes de déchets reçues il y a plusieurs années et qui ont été au cœur d'un vif contentieux bilatéral, au moment où plusieurs pays d'Asie du Sud-Est affirment leur volonté de ne plus être les décharges du monde occidental.

Après une longue campagne pour exhorter le Canada à reprendre ces déchets en décomposition, le président philippin, Rodrigo Duterte, a tranché la semaine dernière en ordonnant le départ immédiat de cette cargaison. Les 69 conteneurs ont été chargés à bord d'un cargo à Subic Bay, un port au nord-ouest de Manille qui est une ancienne base navale américaine, et le navire a appareillé pour le Canada. "Baaaaaaaaa bye, comme on dit", a tweeté le ministre des Affaires étrangères philippin, Teodoro Locsin, avec une photo du cargo en partance.

Baaaaaaaaa bye, as we say it. pic.twitter.com/VetL4fP4Nj