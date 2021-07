Automobile, taxe carbone... Ce qu'il faut retenir de la feuille de route de la Commission européenne

Mercredi 14 juillet, la Commission européenne a donné sa feuille de route pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En tout : douze mesures, dont une qui concerne tous les automobilistes. Bruxelles veut interdire les voitures neuves diesel et essence à l'horizon 2035. L'objectif est de passer au tout électrique. De nombreux freins doivent tout de même être levés d'ici là.

Rendre de plus en plus cher l'usage du pétrole

Si beaucoup d'automobilistes dénoncent des prix trop élevés à l'achat d'un véhicule, le manque de bornes de recharge, un peu partout en France, est également mis en avant. À noter que la Commission européenne fait une autre proposition-choc qui pourrait avoir un impact sur nos factures. Cela ressemble à une nouvelle taxe carbone "payée indirectement par tous les automobilistes et ceux qui se chauffent au fioul", note David Boéri en plateau. Pour résumer, "la Commission européenne propose d'appliquer des quotas carbone dans de nouveaux secteurs : le transport routier et le bâtiment." L'idée est toujours la même : rendre de plus en plus cher l'usage du pétrole.

