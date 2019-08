Aude: des enfants contaminés à l'arsenic

L'inquiètude et la colère guettent le regard des parents, comme un mauvais génie. Leur fils de 4 ans, Charles présente un taux d'arsenic beaucoup trop élevé. Il fait partie des enfants sûrement contaminés par l'ancienne usine d'arsenic de Salsigne (Aude).

La vie de l'enfant n'est plus la même

La nouvelle tombe, avec le drame et les peurs qu'elle suscite : "Depuis que j'ai eu les résultats de mon enfant, je fais en sorte qu'il ne touche même plus la terre. Je lui lave les mains régulièrement. Je leur ai acheté des produits micro algues puisqu'on m'a dit que cela éliminait la présence des métaux lourds. Il est aussi interdit de manger les fruits du jardin. Il est interdit de beaucoup de choses", détaille Laurie Bauer, la mère du petit Charles.

C'est la terre contaminée de l'ancienne mine d'or de Salsigne, charriée en octobre dernier par des inondations, qui a entraîné dans son sillage ces déchets toxiques, dont l'arsenic. Ils traversent les cours de plusieurs écoles primaires. Si à l'origine le nombre d'enfants contaminés s'élevait à 3, il serait en réalité plus de 38 selon les dernières analyses.

Le JT

Les autres sujets du JT