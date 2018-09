Alsace : des déchets toxiques menacent de contaminer une immense nappe phréatique

Une menace plane sur l'une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe. En Alsace, une décharge de déchets toxiques, où des métaux lourds sont enfouis depuis vingt ans, pourrait à terme créer une pollution catastrophique. C'est pour cela qu'un rapport parlementaire préconise de les évacuer du site de Stocamine. Un espoir pour les habitants de la commune. "Je n'y crois pas encore, j'attends de voir", déclare une habitante prudente de Wittelsheim (Haut-Rhin).

40 000 tonnes sont encore présentes à 600 mètres de profondeur

"Si on les sort, c'est une très bonne nouvelle, ça ne peut que réjouir les habitants du secteur", indique un autre habitant. Stocamine est un site d'enfouissement fermé trois ans seulement après son ouverture, à la suite d'un incendie en 2015. Depuis, les déchets jugés les plus dangereux ont été évacués, mais plus de 40 000 tonnes gisent toujours à 600 mètres de profondeur. Face au risque de contamination de la nappe phréatique du bassin rhénan, les députés ont demandé l'évacuation.

Le JT

Les autres sujets du JT