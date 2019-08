Alerte sur les substances chimiques des produits ménagers

Substances cancérogènes, conservateurs irritants ou encore perturbateurs endocriniens... Voilà ce que contiennent certains produits ménagers, même ceux qui s'affichent comme écolos. C'est ce que révèle le magazine 60 millions de consommateurs. En tout, plus de 283 substances chimiques différentes ont été identifiées, dont certaines sont dangereuses pour notre santé et impossible à repérer sur les emballages.

Une pétition mise en ligne

Pour mieux s'y retrouver, le magazine lance une pétition et demande la mise en place d'un Ménag'Score, semblable au Nutri-Score sur les produits alimentaires. Il permettrait aux consommateurs d'évaluer le risque chimique globale d'un produit. L'objectif est clair : permettre que la composition et la toxicité soient visibles tout de suite pour que faire le ménage ne soit plus un danger pour la santé des consommateurs.

