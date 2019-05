Comment fabriquer des produits ménagers sans danger pour la santé ?

Faire le ménage avec des détergents « classiques » peut gravement nuire à votre santé… Ils contiennent en effet des composants toxiques lorsqu’ils sont inhalés. « Ces irritants entraînent un vieillissement plus rapide du système des voies aériennes », explique Gilles Dixaut, physiologiste respiratoire à la Fondation du souffle.

« La même chose que ce l’on observe avec le tabac ou les autres irritants des voies aériennes. » Autrement dit, leur utilisation régulière pendant plusieurs années peut déclencher un asthme, ou l’aggraver. D’où l’intérêt d’apprendre à fabriquer soi-même des produits naturels .

Savon noir, bicarbonate et vinaigre blanc

C’est l’objectif d’ateliers pratiques proposés par Karine Niego, fondatrice de la plateforme « Yes we green » qui propose une série d’ingrédients naturels qui permettent de « nettoyer entièrement la maison ». Du savon noir pour dégraisser et détacher, du bicarbonate et des cristaux de soude pour récurer et décaper sans oublier le vinaigre blanc pour désinfecter et détartrer...



Ils peuvent par exemple être associés pour nettoyer les sols selon la recette suivante : « 3 cuillères à soupe de savon noir, 10 cl d’eau, explique Karine Niego. L’eau va faire le liant de tout ça, après on peut mettre le vinaigre blanc dedans. »

Des recettes non polluantes pour toutes les pièces de la maison

L’une des participantes teste immédiatement cette recette dans sa cuisine... « Le résultat est plutôt pas mal, constate Mélanie Perdréau. Il est vrai que la petite odeur de vinaigre que l’on peut craindre en utilisant ce produit se dissipe avec une jolie odeur de citron, assez rafraîchissante. Je suis assez satisfaite et je vais réitérer l’expérience ».



D’autres recettes de produits ménagers non polluants sont proposées sur le site de la Fondation du Souffle. Leur usage ne doit pas faire oublier d’ouvrir régulièrement les fenêtres : la pollution à l’intérieur de nos maisons peut être jusqu’à cinq fois plus élevée qu’à l’extérieur !