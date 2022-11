8 milliards sur Terre : "Il faut manger moins de viande et arrêter le gaspillage", estime un ingénieur

Pendant que des voix s'élèvent pour faire baisser la natalité alors que le cap des 8 milliards d'habitants sur Terre vient d'être franchi, l'auteur de Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? (éd. Payot) pense le contraire. Selon Emmanuel Pont, c'est même "parfaitement possible" de vivre à 10 milliards sur Terre. "En revanche, les grands leviers d'action, c'est manger moins de viande et réduire le gaspillage." L'ingénieur en veut pour preuve que "les pays qui font plus de trois enfants par femme représentent 20% de la population mondiale pour 3% des émissions" polluantes.

franceinfo : Une baisse de la natalité serait-elle une bonne nouvelle dans la lutte contre le changement climatique ?

Emmanuel Pont : Si on est un petit peu moins, ce sera effectivement un peu plus facile d'atteindre un monde soutenable. En revanche, la croissance de la population mondiale se fait surtout en Afrique et parmi les pays les plus pauvres du monde. Or, ces pays sont loin d'avoir l'impact écologique des pays riches. On a toutes les raisons de vouloir aider ces pays pauvres à faire une transition démocratique pour des questions d'amélioration de l'éducation, de la santé, du planning familial, de l'égalité femmes-hommes... Mais les pays qui font plus de trois enfants par femme représentent 20% de la population mondiale pour 3% des émissions.

Comment expliquer que cet enjeu secondaire, selon vous, se soit installé au coeur du débat depuis quelques années ?

C'est évident. On a tendance à penser que si on était deux fois moins on polluerait deux fois moins. Alors qu'en fait, ce serait beaucoup plus complexe. On serait dans un monde différent, moins dense, avec des choix politiques et technologiques différents. Peut-être que l'Européen moyen vivrait comme l'Américain moyen qui, aujourd'hui, pollue à peu près deux fois plus que l'Européen moyen. La population est un déterminant de second plan.

Serait-on donc capable de vivre de manière soutenable à 10 milliards sur la planète ?

C'est parfaitement possible. On a très largement de quoi nourrir tout le monde. En revanche, les grands leviers d'action, c'est manger moins de viande et réduire le gaspillage. S'il y a des famines aujourd'hui et si on a une crise des céréales aujourd'hui, c'est parce que la majorité des céréales produites par l'humanité va à des animaux d'élevage au lieu de nourrir des humains. Rien qu'avec ça, on nourrirait tout le monde très bien, sans doute mieux qu'aujourd'hui et on résoudrait aussi un certain nombre des problèmes écologiques comme la crise de la biodiversité et la déforestation. On est tout à fait capables d'avoir un monde sobre et soutenable.