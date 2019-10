75 % des Français utilisent des pesticides chez eux

Les pesticides sont souvent associés à l’agriculture et aux champs. Pourtant ils sont présents à l'intérieur de nos domiciles. L’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, a mené une enquête auprès de 1500 ménages et identifié 5400 produits différents. Conclusion : 3 Français sur 4 ont utilisé des pesticides dans l’année écoulée sans forcément le savoir.

Attention aux femmes enceintes

Spray antimoustique, traitement antipoux ou désherbant... Nous avons tous l’un de ces produits chez nous et pourtant, ils ne sont pas sans risques. Nous les utilisons généralement pour lutter contre des nuisibles : champignons, insectes, acariens, rongeurs ou mauvaises herbes. Et cet usage est répandu puisque 75% des ménages interrogés ont eu recours à l’un de ces pesticides, au moins une fois dans l’année, comme nous l’explique Jean-Luc Volatier, directeur adjoint en charge de l’Evaluation des risques à l’ANSES : " Le principal problème c’est que pour une partie de la population notamment pour les insecticides utilisés dans la maison, il y a une banalisation alors que se ne sont pas des produits anodins, en particulier pour les femmes enceintes et celles qui ont des jeunes enfants. Elles sont particulièrement sensibles, elles doivent vraiment faire attention à ne pas être exposées à ces produits".

Bien lire les recommandations d'utilisation

Les plus consommés sont les insecticides, notamment ceux contre les insectes volants et rampants. Également, les traitements contre les parasites chez les animaux de compagnie ainsi que les herbicides. Tous ces produits ont des recommandations d’utilisation, souvent survolées par une partie des usagers.

Pas d’inquiétude selon Jean-Luc Volatier, mais de la vigilance : "on peut utiliser ces produits sans risque l’importance c’est de bien les utiliser. Ça peut être sortir d’une pièce après l’utilisation d’un spray, porter des gants si c’est indiqué pour éviter d’être exposé par voie cutané, car parfois on peut l’être, il y a différents types de recommandations, il est donc utile et nécessaire de bien les connaître, produit par produit" .

Autre point sensible révélé par l’enquête : un quart des ménages possède chez eux des pesticides achetés il y a plusieurs années alors qu’ils sont aujourd’hui interdits. A noter que depuis le 1er janvier, les produits phytosanitaires chimiques utilisés en jardinage sont totalement bannis pour les particuliers.