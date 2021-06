"We Demain" propose un été zéro plastique

Titeuf, chaussé de tongs en bois, habillé d'un maillot de bain en raffia tressé et d'un bonnet de bain en bouse de vache, illustre la couverture du We Demain 100% ado. Le dessinateur "Zep a voulu faire sourire, allant à l'extrême. L'idée est de ne pas faire culpabiliser et donner des leçons, mais proposer des alternatives au plastique, montrer qu'on peut s'en passer", explique David Groizon, rédacteur en chef de We Demain, sur franceinfo mercredi 16 juin.

Le travail est immense. "On a plus de 80 milliards de plastique qui ont été produits et 9% seulement est recyclé. On ingère, nous humains, l'équivalent tous les mois d'une brique de Lego", souligne-t-il.

Attention à vos tongs

On perd des tonnes de tongs chaque année dans le monde. "Des étudiants anglais en ont ramassé plein sur une île des Seychelles. C'est typiquement le genre de plastique jetable qui génère beaucoup de pollution", assure le journaliste.

We Demain 100% ado pointe aussi les emballages en plastique des fruits qui sont inutiles. "La nature a bien fait les choses. Les bananes ont déjà leur emballage, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Des jeunes font remarquer ça sur les réseaux sociaux pour nous faire sourire et nous alerter afin de changer ça. D'autres inventent des applications pour smartphones ou des robots", conclut David Groizon.