C'est la rentrée et à cette occasion, on s'est demandés pourquoi on disait "école maternelle". Le linguiste Julien Barret rappelle que cela vient du latin "schola", qui est le lieu de l'enseignement, et "materna", l'adjectif relatif à la mère.

Le mot "école maternelle" apparaît avec les lois Jules Ferry sur l'éducation en 1881. Mais selon le linguiste, il faut remonter un peu avant, en 1826. "On commence à avoir ce qui s'appelle des "salles d'asile" qui sont destinées à garder les enfants des ouvrières qui se mettent à travailler sous la révolution industrielle, c'est un peu militaire, des grandes salles où on garde les enfants", raconte-t-il. Puis, en 1881, la notion d'école maternelle va faire intervenir plus simplement la notion de pédagogie. "À l'époque de Jules Ferry, Pauline Kergomard, qui va devenir inspectrice des écoles maternelles, décide de dire : on va appeler ça "école maternelle"", développe Julien Barret lequel estime qu'il y a une idée de "continuité entre la famille et l'école".

Un terme sujet à débat ?

En 2013, l'ex-députée socialiste de Paris Sandrine Mazetier déclarait : "J'ai deux enfants, je n'ai jamais considéré que les enseignants "maternaient". C'est à moi de materner, ce n'est pas aux enseignants." Selon elle, le terme approprié aurait davantage été "première école" ou "petite école". Aussi, aujourd'hui, ce qui se dégage de l'école est beaucoup plus neutre et elle n'est plus perçue comme "un prolongement de la famille". Pour Julien Barret, l'idée serait plutôt de considérer "l'école comme un lieu neutre qui va protéger éventuellement les enfants des excès de la famille ou permettre un brassage entre les enfants, une dimension à la fois sociale et d'apprentissage."