"Parler d'éducation sexuelle, c'est parler de consentement." Julia Pietri a écrit "Le petit guide de la foufoune sexuelle", un livre d'éducation sexuelle destiné aux enfants. Selon elle, il est crucial que les enfants comprennent comment fonctionne leur corps. "Il faut leur dire que ça existe parce que si rien n'existe, eh bien il n'y a rien entre les jambes, il n'y a rien à protéger, il n'y a pas la moindre notion de consentement à son propre corps", explique Julia Pietri.

Parler du corps simplement

Dans son guide, Julia Pietri veut s'adresser aux enfants avec des questions ouvertes comme, par exemple : comment fait-on des enfants ? "C'est des questions qui sont sensibles, ce n'est pas toujours facile d'en parler et puis, voilà, il faut aussi lâcher un peu", estime l'autrice laquelle considère qu'il est important de ne pas attendre la puberté pour aborder de tels sujets.

"Une révolution dans notre parentalité"

"J'ai décidé de parler du cerveau, de l'estomac, comme on parle du sexe", précise Julia Pietri. De cette manière, l'autrice souhaite avoir une approche beaucoup plus frontale et simple du corps pour mettre de côté toute hypersexualisation. "On est en train de vivre une révolution féministe énorme (…) c'est une révolution qui se passe aussi dans notre intimité, qui se passe aussi dans notre couple, qui se passe aussi dans la famille et dans notre parentalité", conclut-elle.