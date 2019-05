VIDEO. Espagne : des maillots de foot transformés en blouses d'hôpital pour les enfants malades

Le magazine de foot espagnol Panenka veut redonner le sourire aux enfants malades. Comment ? En transformant des maillots de foot en blouses d'hôpital. L'opération a été lancée à l’hôpital San Rafael de Madrid. Des blouses aux couleurs du Real et de l’Atletico y ont été fabriquées. En Catalogne, elles sont faites avec des maillots du Barça. Le magazine invite aujourd’hui "le plus d'hôpitaux possible" à se joindre à l'opération.

La vidéo réalisée par Panenka a été retweetée plus de 3 000 fois. La rédaction accompagne les images d'un message de soutien aux enfants hospitalisés : "En portant notre maillot préféré, nous nous sentons plus forts, plus courageux et capables de battre n’importe quel adversaire."

Cada día, en los hospitales, muchos niños y niñas juegan un partido muy difícil. Por eso hemos convertido camisetas de fútbol en batas de hospital, para que se sientan más fuertes.

Cette campagne intitulée "Las batas más fuertes" ("Les blouses plus fortes") devrait accompagner de nombreux enfants malades.