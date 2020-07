VIDEO. Aux États-Unis, il adopte des enfants en phase terminale

"Pour moi, chaque enfant a le droit d'avoir une famille et une maison."

Mohammed Bzeek, un père célibataire, est le seul parent adoptif de tout le comté de Los Angeles qui accueille des enfants en phase terminale. En 20 ans, il a adopté plus de 80 enfants. "Beaucoup de médecins perdent tout espoir. C'est pour ça que je m'occupe d'eux, parce que personne ne veut plus d'eux", souffle-t-il. Selon lui, il est important de donner de l'amour à ces enfants et de les accompagner dans la douleur. "Nous sommes frères et sœurs en humanité et nous devons nous aider les uns les autres", estime Mohamed.

Dans son engagement, Mohamed doit aussi faire face à la mort de certains des enfants qu'il a adoptés. "La première fois que j'ai perdu un de mes enfants, ça a été une réelle souffrance pour moi. Dix enfants sont morts dans cette maison", confie-t-il.