Ventes sur internet : la répression des fraudes alerte sur les produits non conformes

Des déguisements qui s'enflamment, des morceaux de jouets pouvant être avalés, ou des substances toxiques : la répression des fraudes alerte sur les produits vendus par les grandes plateformes de vente en ligne. Sur les 450 produits analysés, deux tiers sont non conformes, et plus d'un sur quatre est dangereux.

De plus en plus d'analyses

À Villeneuve d'Ascq (Nord), le laboratoire DGCCRF est spécialisé dans le test des jouets. "On recherche depuis très longtemps les métaux lourds, mais depuis quelques années ce nombre d'éléments est passé de huit à 17, donc c'est beaucoup plus d'analyses", explique Olivier Dujardin, ingénieur au secteur jouet du DGCCRF. Les jouets vendus sur les plateformes, les guirlandes et adaptateurs électriques, ou encore les bijoux fantaisie sont dans le viseur. La répression des fraudes invite les consommateurs à se rendre sur son site internet, où elle répertorie les produits dangereux.

Parmi Nos Sources :

Communiqué de presse de la DGCCRF