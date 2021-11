Transidentité : les témoignages forts d'enfants transgenres et de leurs familles

À neuf ans, c'est sa plus belle rentrée. Sur ses cahiers, figure le prénom qu'elle s'est choisi. Lilie Vincent est une élève de CM1. "On est arrivés en classe, on m'a tout de suite appelée Lilie, on m'a pas appelée par mon ancien prénom, j'étais très contente", se réjouit la petite fille. Cette enfant transgenre est née dans un corps de garçon. Elle souffrait alors de dépression sévère, ne mangeait pas et ne grandissait plus.

"Un papillon qui déployait ses ailes"

"Je savais que j'étais une fille, mais je le disais pas, parce que j'avais peur qu'ils m'acceptent pas", raconte Lilie. Un soir, elle a confié à sa maman : "Je suis une fille." Ce à quoi Chrystelle, sa mère a répondu "d'accord" : "On a eu l'impression que c'était un papillon qui déployait ses ailes", témoigne-t-elle. Entre batailles avec l'école et celles avec l'état civil, les parents de Lilie partagent ce quotidien avec d'autres familles d'enfants transgenres. Sur un groupe Facebook créé pour les rassembler, ils étaient 300 l'année dernière, et ils sont près de 800 aujourd'hui. "Ce sont des enfants, avant on ne les entendait pas, parce qu'on les forçait à se taire", déplore Chrystelle Vincent. Comme Lilie, de plus en plus de jeunes expriment l'envie de changer de genre.