Tendance : le "batch cooking", la préparation à l'avance des menus pour la semaine, séduit les Français

Le "batch cooking" consiste à préparer à l’avance les plats de la semaine qui s’annonce. Cela permet d'optimiser son temps, ses courses et son argent. De plus en plus de familles en France sont séduites par le concept.

Cuisiner à l'avance en une seule session de quelques heures, tous les plats pour une semaine : c'est le principe du "batch cooking". La méthode, apparue à New-York (États-Unis) au début des années 2000, séduit de plus en plus. À Marseille (Bouches-du-Rhône), Cristelle Leclet teste la méthode depuis trois mois. Chaque week-end, elle passe plusieurs heures dans sa cuisine. Elle prépare simultanément lasagnes, ratatouille et velouté de butternut, cinq repas qu'elle stockera ensuite au réfrigérateur.

Gagner du temps la semaine

Pour elle et son fils Théo, ce sera du temps de gagné les autres soirs de la semaine. "Quand on rentre, maman a plus qu'à mettre au four. Le soir c'est déjà prêt, et puis c'est pratique", explique l'enfant, tandis que la maman se réjouit de pouvoir profiter d'un "moment famille" plutôt que de passer du temps à cuisiner. Elle fait également des économies. Comme le "batch cooking" fait recette, de nombreux livres et sites internet proposent d'accompagner les nouveaux adeptes. Sandra Thomann, blogueuse culinaire, s'y consacre entièrement depuis quatre ans. Elle a désormais 42 000 abonnés sur Instagram.