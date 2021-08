Solidarité : 5 000 enfants passent une journée à la mer grâce au Secours populaire

Ne pas perdre une minute, une seule seconde de cette précieuse journée à la mer. Pour beaucoup, c'est la seule des vacances. Rien ne semble arrêter les enfants, même si à Cabourg (Calvados), l'eau est "très froide" et "salée" selon les intéressés. Chacun profite à sa manière : châteaux de sable, ou exploration des environs. Sur la plage, ils sont 5 000 enfants à s'être évadés grâce au Secours populaire. C'est une premier pour Salman, 14 ans. "J'avais hâte d'aller à cette journée", confie ce dernier.

Une première pour de nombreux enfants

La vue est bien différente de son appartement à Paris. Depuis des années, Salman et son frère ne partent pas à la mer, des vacances hors budget pour leurs parents. La famille de Rodayna, 12 ans, rencontre les mêmes difficultés. Elle voit aujourd'hui la mer pour la première fois. "C'est un rêve qui se réalise et un grand rêve, car c'est la meilleure journée de ma vie, et j'ai bien aimé cette journée, j'espère qu'elle ne va jamais se terminer", confie-t-elle.