Journée des "oubliés des vacances" à Cabourg : "C'est la première fois que je viens à la mer"

Un enfant sur trois ne part pas en vacances. Pour leur faire découvrir les joies des étendues de sable et de l'eau salée, le Secours populaire organise chaque été la journée des "oubliés des vacances." Mercredi 18 août, 5 000 jeunes sont partis d'Île-de-France pour rejoindre la plage de Cabourg, en Normandie.

Malgré le froid, malgré le vent, ils sont nombreux à avoir couru dans l'eau, sourire jusqu'aux oreilles, comme Aymeric et sa petite bande. "C'est la première fois que je viens à la mer, confie-t-il, elle est un peu froide mais ça va, mon petit frère a dit qu'il a vu un requin." Une blague entre enfants car dans les eaux normandes, aucun requin n'est à signaler.

Ici, beaucoup d'enfants ne sont pas partis en vacances de l'été. C'est le cas de Victoria, 13 ans. À peine sortie de l'eau, elle court pour aller chercher sa serviette. "Ca fait du bien parce que je ne peux pas aller à la mer, parce que j'habite loin et je n'ai pas de voiture", lance-t-elle.

Une journée riche en émotions

Il y a les copains et puis il y a les animations du Secours populaire. Une magicienne fabrique des bulles pour le plus grand bonheur des enfants. "Des bulles gigantesques, énormes, s'émerveille une jeune fille. On court, on les attrape, on essaye de sauter pour attraper les plus hautes et les plus grosses surtout."

Sur la plage, on creuse, on court, on tape dans des ballons. Au bord du terrain de foot, trois copains attendent patiemment leur tour. Ils viennent de perdre leur match. "L'important c'est qu'on s'est amusé", glisse timidement l'un d'eux.

Les enfants s'en donnent à cœur joie et les bénévoles aussi. Solange participe à l'opération pour la quatrième fois et comme chaque année, elle est aux anges.

C'est magnifique, même avec un temps gris, regardez l'enthousiasme, le dynamisme des enfants, c'est beau à voir. Solange, bénévole au Secours populaire à franceinfo

La journée des "oubliés des vacances" est un rendez-vous obligatoire depuis 42 ans pour le plus grand bonheur des enfants et des bénévoles. Ils repartiront avec, à coup sûr, des souvenirs plein la tête.