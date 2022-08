Vacances d'été : les familles se préparent pour la rentrée

Lundi 22 août, la rentrée scolaire se rapproche et chacun essaye de profiter à sa manière des derniers instants des vacances.

Sur les plages, les vacanciers sont encore présents, lundi 22 août. Bien que la rentrée scolaire approche à grands pas, nombreux sont les touristes qui veulent profiter jusqu’à la fin de leur séjour. Certains parents ont, eux, le souhait de faire retrouver un rythme à leurs enfants. "On va essayer de la coucher de plus en plus tôt chaque jour, pour préparer la rentrée", dit une maman. D’autres essayent de faire travailler les acquis des années précédentes aux enfants.



Des enfants studieux

Pour préparer au mieux la rentrée, chacun sa technique. "Avec mon papi, j’ai appris à lire", s’enthousiasme une enfant. Certaines familles ont aussi fait le choix d’investir dans des cahiers de vacances ludiques. Les vacances au camping sont également un bon moyen pour les enfants d’apprendre les rudiments des langues étrangères, au contact des touristes anglais ou italiens. Toutefois, dans certaines familles, on préfère ne surtout pas penser à la rentrée scolaire.