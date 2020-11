Portrait : la renaissance de Julien, un ancien sans-abri

Pendant des années, Julien Luxcey a demandé aux passants quelques pièces pour manger et dormir au chaud avec sa femme et ses enfants. Après avoir sillonné la France, il vient d'obtenir un appartement pour poser ses valises. "Le jour où j'ai signé le bail, j'avais un sourire que je ne pouvais plus enlever. J'ai regardé ma femme. Je pense qu'elle avait autant d'étoiles dans les yeux que moi", raconte-t-il. Julien et sa femme Cathy ont connu l'errance pendant sept ans. À la suite de déboires professionnels, le couple s'est retrouvé à la rue avec ses enfants.

Les enfants du couple placés en foyer

Rapidement, pour nourrir sa famille, Julien se met à mendier. Il développe des stratégies pour ne pas être repéré par les vigiles et les caméras de sécurité. Il récupère de quoi payer des repas et l'hôtel aux siens. "Il y a des gens qui, littéralement, vous prennent de très haut dès l'instant où vous faites ça", déplore-t-il. La famille Luxcey finit par éclater. En raison de leur déscolarisation, les enfants sont placés en foyer. Julien décroche finalement un emploi en dormant certaines nuits dans sa voiture, et parvient à se refaire une santé financière. Après deux ans et demi de placement, Julien et Cathy ont réussi à récupérer leurs enfants et l'avenir s'est éclairci.

