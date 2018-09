Plus de deux heures d'écran par jour nuit aux capacités intellectuelles des enfants, selon une étude de "The Lancet"

L'étude porte sur 4 520 enfants de 8 à 11 ans, sur 20 sites à travers les Etats-Unis. Selon les chercheurs canadiens qui ont mené l'enquête, en moyenne, ils passent 3,6 heures par jour scotchés sur un écran.

Les enfants qui passent plus de deux heures par jour sur les écrans ont de moins bonnes capacités cognitives que ceux dont l'exposition est plus limitée, constate une étude, publiée jeudi 27 septembre, dans la revue britannique The Lancet, Child and Adolescent Health (en anglais). L'étude, conduite par des chercheurs canadiens, a porté sur 4 520 enfants de 8 à 11 ans, sur 20 sites à travers les Etats-Unis.

En moyenne, ces enfants passaient 3,6 heures par jour scotchés sur un écran, que ce soit sur un téléphone portable, une tablette, un ordinateur ou une télévision, soit au-delà des recommandations canadiennes préconisant moins de 2 heures d'écran, 9 à 11 heures de sommeil et au moins une heure d'activité physique par jour.

Seuls 18% des enfants sondés pratiquent une heure d'activité physique par jour

Après des tests cognitifs portant sur le langage, la mémoire, la réactivité, la concentration, etc., l'étude relève un lien très net entre le temps passé sur les écrans, le sommeil et les performances des enfants. Sur les trois critères (sommeil, écran et activité physique) le temps passé à dormir et l'exposition aux écrans sont les plus directement liés aux facultés intellectuelles des enfants. Tandis que l'activité physique à elle seule n'a pas d'impact sur la capacité cognitive, tout en étant le facteur le plus important pour une bonne santé physique de l'enfant.

Sur la totalité des enfants participant à l'enquête, seulement un petit Américain sur 20 (5%) coche les trois cases des recommandations canadiennes. Presque un sur trois (29%) n'en remplit aucune : sommeil suffisant, temps d'écran limité et activité physique. La moitié seulement (51%) des enfants dorment suffisamment, 37% passent moins de 2 heures sur les écrans et 18% seulement pratiquent une heure d'activité physique par jour, selon les questionnaires remplis par les familles.