Parrainage : accompagner un enfant dans sa vie

De quelle manière aider un ou plusieurs enfants aujourd'hui ? "Il y en a plusieurs. La plus répandue, c'est le don, c'est très simple. [...] Vous pouvez donner quelques euros par mois, ce sont souvent des dons mensuels", explique sur le plateau du 13 Heures le journaliste Anthony Jolly. "Vous choisissez le continent de l'enfant que vous voulez aider, son âge, et tous ces dons réunis vont permettre aux enfants d'un village d'aller à l'école ou d'améliorer leurs conditions de vie. Et puis sachez que si vous faites un don, vous pouvez bénéficier d'une réduction fiscale", ajoute-t-il.

Le parrainage de proximité reste inconnu pour 94% des Français

Et pour s'investir un petit peu plus, il est même possible de parrainer un enfant au quotidien. "Vous avez la possibilité de parrainer un enfant isolé, par exemple élevé par un parent seul", poursuit le journaliste. "Là, il n'est pas question d'argent, mais plutôt de partage. Faire découvrir une autre culture, faire des visites, du soutien scolaire, apprendre finalement l'un de l'autre. Une quarantaine d'associations proposent ce type de parrainages [...] Le parrainage de proximité reste encore assez méconnu : seuls 6% des Français le connaissent", indique Anthony Jolly. Pour devenir parrain, "il y a quelques conditions à remplir : avoir un casier judiciaire vierge et passer un entretien avec un psychologue. Aujourd'hui, les associations manquent de parrains, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas", conclut-il.

