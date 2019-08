Nouvelle-Zélande : le président du parlement donne le biberon au bébé d'un député en pleine séance

C'est une scène étonnante qui a eu lieu dans le parlement néo-zélandais. Mercredi 21 août, alors qu'il rentrait de congé paternité, le député travailliste Tāmati Coffey assistait pour la première fois à un débat parlementaire avec son bébé. Il raconte à Newshub s'être senti "pleinement soutenu par ses collègues", qui lui ont témoigné leur sympathie. A commencer par le président de la Chambre des représentants, Trevor Mallard, qui a donné le biberon à son bébé, alors qu'il présidait un débat.

New Zealand's speaker, Trevor Mallard fed an MP's baby during a parliamentary session. The baby is the son of Labour MP Tāmati Coffey and his partner Tim Smith. https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/7ZyMeglaYT