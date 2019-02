Marne : les enfants à la rencontre d'un vrai loup à la médiathèque

Philippe le Hir est éleveur de loup, mais aussi conteur. Dans ses histoires le personnage central est le loup. Devant des enfants intrigués, Lorak 1 an, vient se présenter, c'est la première fois qu'il se montre en public. Il n'y a pas de barrières de sécurité, ni de vitres, mais pas de quoi effrayer les enfants, fascinés par la rencontre.

En finir avec la peur du loup

À travers ses histoires, Philippe le Hir apprend aux enfants les origines de cet animal. Avec un objectif : en finir avec la peur du loup. "On a encore peur du loup depuis l'histoire du petit chaperon rouge, le Gévaudan et j'en passe. Les contes pour enfants s'améliorent, on leur apprend que loup n'est pas le prédateur prétendu par les générations précédentes", explique le conteur. Une façon de dépasser la mauvaise image qui a toujours été donnée. Et pour les enfants, l'occasion de s'approcher de l'animal mythique plus près qu'ils ne l'auraient jamais imaginé.

