La Commission européenne place certains modèles de hand spinners parmi les produits dangereux de l'année 2017

L'institution a publié, lundi 12 mars, son rapport 2017 sur le système d'alerte rapide pour les produits dangereux.

Ils ont envahi les cours de récré pendant l'année 2017. Si les hand spinners, ces petites toupies colorées, ont connu un succès fulgurant auprès des enfants, certains modèles sont aussi parmi les produits dangereux signalés par la Commission européenne. L'institution a publié, lundi 12 mars, son rapport 2017 sur le système d'alerte rapide pour les produits dangereux. Il permet à tout pays européen de signaler aux autres un retrait de produit dangereux de son marché ou un rappel par un fabricant.

Des jouets arrêtés à la frontière

"En 2017, la catégorie de produits la plus notifiée était celle des jouets (29%), suivie de celle des véhicules à moteur (20 %), et de celle des vêtements, textiles et articles de mode (12%)", détaille la Commission. Et parmi les jouets, elle met tout particulièrement en avant les dangers liés à certains modèles de hand spinners. "Des inquiétudes ont été soulevées en raison d'accidents impliquant de jeunes enfants ayant avalé des parties cassées de ces jouets ou des piles-bouton", avec dans ce dernier cas la nécessité d'hospitalisations urgentes, indique l'exécutif européen.

Grâce au système d'alerte rapide, des modèles de hand spinners dangereux ont "été retrouvés, arrêtés à des frontières ou des ports ou détruits", s'est toutefois félicitée la Commission.