Jobs d'été : premier pas dans l'entreprise

Pour cet été, Stéphanie Dam est hôtesse d'accueil, mais ce n'est pas son métier. Elle est étudiante en première année de droit et effectue son premier job d'été. Une semaine après avoir réussi ses examens, elle s'est rendue dans une entreprise parisienne où elle a été formée durant cinq jours. On lui enseigne comment accueillir les visiteurs correctement et effectuer les démarches.

Mettre de l'argent de côté

Hôtesse d'accueil, il s'agit de la première expérience professionnelle pour la jeune femme. "C'est important pour moi de travailler, de pouvoir avoir une image de ce que c'est le travail. Ce qu'on a pas, par exemple, en cours ou ailleurs. On met de l'argent de côté pour ses projets personnels futurs", commente Stéphanie Dam. Son salaire et d'environ 1 150 euros par mois pour 25 heures par semaines jusqu'à fin août. Elle a trouvé ce job d'été grâce à une agence spécialisée qui recrute surtout des étudiants. Chaque année, environ 600 000 jeunes font des jobs d'été en France.