Jobs d'été : les règles des emplois saisonniers

Quelles sont les règles des jobs d'été ? Quels sont les droits de ceux qui occupent ces emplois saisonniers ? Doit-on avoir un contrat de travail ? "Oui, il est obligatoire, que vous soyez majeur ou mineur, car on peut faire un job d'été dès l'âge de 14 ans. Ce contrat de travail vous permet d'abord d'être protégé en cas d'accident, mais aussi de cotiser pour votre retraite. Il faut qu'il y ait des mentions très simples dessus : la mission que vous allez effectuer, la date de début et de fin de votre contrat et enfin votre salaire qui ne peut pas être inférieur au Smic", explique la journaliste Camille Guttin.

Déclarer ou non ses revenus

Doit-on déclarer les revenus des jobs d'été ? "Non à deux conditions. Si jamais vous avez 25 ans ou moins et si vos revenus ne dépassent pas trois fois le Smic (environ 4 400 euros), vous n'avez rien à déclarer. Si jamais vous avez plus de 25 ans et que la somme de vos revenus dépasse les 4 400 euros, il faut faire une déclaration, soit au nom de vos parents, soit en nom propre", précise la journaliste.

