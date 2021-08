Jeux vidéo : la Chine limite la pratique en ligne à 3 heures par semaine pour les mineurs

En Chine, les mineurs ne pourront désormais jouer en ligne qu'une heure par jour, et seulement le week-end. Le gouvernement souhaite lutter contre l'addiction aux jeux en ligne.

En Chine, la guerre est déclarée contre les jeux vidéo. Dans le pays, 600 millions de personnes jouent sur Internet. Le gouvernement chinois vient d'interdire aux moins de 18 ans de jouer en ligne plus de trois heures par semaine, afin de limiter leur addiction. Dans les rues de Pékin, les adolescents sont contrariés. "Moi je trouve que cette mesure est trop dure. Les jeux vidéo pour nous ne sont qu'un loisir pour se détendre", estime une jeune fille.

Pièce d'identité pour toute connexion

Les jeunes Chinois ne pourront jouer qu'entre 20 heures et 21 heures, le vendredi, le samedi et le dimanche. Il faudra présenter une pièce d'identité pour se connecter. La réglementation interdisait déjà depuis 2019 aux mineurs de jouer en ligne entre 22 heures et 8 heures du matin. Ces mesures contraignent les éditeurs de jeux vidéo à s'adapter en permanence. L'industrie se porte néanmoins très bien en Chine, puisqu'elle a généré 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, rien qu'au premier semestre 2021.