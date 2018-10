Éducation : la parole se libère après de multiples violences

La vidéo d'un lycéen en train de braquer sa professeure avec une arme à Créteil (Val-de-Marne), continue de susciter l'indignation. Dimanche 21 octobre, le jeune de 15 ans a été mis en examen pour violences aggravées et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a demandé des mesures pour rétablir l'ordre. Il veut réglementer fortement l'usage du téléphone portable, "dont on voit bien qu'il est à l'origine souvent de cyberharcèlement", a-t-il évoqué sur l'antenne de franceinfo.

La parole libérée

La diffusion de cette vidéo a libéré la parole des enseignants et un hashtag #pasdevague a été créé. Les témoignages affluent : "On m'a craché dessus et on m'a menacé de me 'castagner à la sortie'", peut-on lire sur Twitter. Ces appels à l'aide inquiètent. Pour Xavier Marand, secrétaire général adjoint SNES-FSU, la "hiérarchie ne sait pas trouver les réponses à apporter aux personnels." Les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur ont annoncé un plan d'action contre les violences visant les enseignants.

