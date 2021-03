École : des élèves initiés à la méditation de pleine conscience

Sur les hauteurs de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans une école des quartiers nord, le retour en classe est parfois difficile après une récréation animée. Alors, depuis septembre et deux fois par semaine, les élèves de CM1 s'initient à la méditation de pleine conscience. Pendant dix minutes, les enfants sont guidés par la voix de leur institutrice, qui leur enseigne des exercices de respiration pour retrouver calme et concentration.

650 établissements initient à la méditation

Les élèves semblent apprécier leur nouvelle leçon. "Je suis excitée quand je rentre de la récréation de midi. La méditation, ça me repose", confie Hanna Mellal. "Quand je finis la méditation, je suis à l'aise", approuve Mellina Charane. Cécile Cathala, institutrice, a découvert la méditation de pleine conscience il y a quatre ans. Elle a alors souhaité la partager avec ses élèves, et a suivi une formation de dix semaines pour enseigner cette discipline. "Ce n'est pas uniquement pour les rendre plus brillants, attentifs et à l'écoute [...], mais s'ils peuvent en faire quelque chose au niveau des émotions, du vivre-ensemble, ce sera aussi un bénéfice pour l'ensemble du groupe", explique Cécile Cathala. Aujourd'hui, plus de 650 établissements, de la maternelle au lycée, initient déjà leurs élèves à la méditation, avec des résultats très significatifs, selon une étude menée par l'Inserm à Bordeaux (Gironde).

