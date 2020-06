Coronavirus : le casse-tête de la rentrée scolaire

Alterner l’école à la maison à l’aide d’un ordinateur et les cours en classe avec un professeur. Ce sera peut-être la formule retenue par l’Éducation nationale pour la rentrée des classes en septembre. Le ministre Jean-Michel Blanquer n’exclut pas l’idée : "On va préparer le scénario mixte, c’est à dire celui qui, d’une certaine façon, s’expérimente déjà en mai-juin, où l’élève est en partie présent en petit groupe, où il y a des activités qui physiquement peuvent avoir lieu en dehors de l’établissement, et puis de l’enseignement à distance qui continuerait à être très important."

Des syndicats inquiets

Si le protocole sanitaire est maintenu, les classes ne pourront accueillir que 15 élèves maximum. Pour contourner cette contrainte, le ministère s’intéresse aux cours à distance et à leur mise en place. Comment équiper les élèves et leurs professeurs ? Comment former les enseignants ? Cet enseignement à distance inquiète le Syndicat national des lycées et collèges. Les parents craignent d'assumer encore pendant plusieurs mois le rôle de professeur. Les négociations vont durer tout le mois de juin.

