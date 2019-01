Charente : trois assistantes maternelles créent une crèche en zone rurale

C'est souvent un casse-tête pour les parents de faire garder leurs enfants, surtout quand ils ne vont pas encore à l'école. Et ceci devient une difficulté encore plus grande en milieu rural. Mais à Tourriers (Charente), trois assistantes maternelles se sont unies afin de créer leur propre maison de garde d'enfants. "J'étais dans une commune juste à côté, à 2 km, j'exerçais chez moi à domicile", raconte Servane Douteau.

Partager les expériences

Elle s'est lancée dans cette aventure "déjà pour rompre la solitude et partager notre expérience". "On peut échanger, on peut partager, on peut se soutenir quand l'une rencontre des difficultés avec un enfant ou avec un parent", explique Sandrine Le Gac. "Ça va les habituer à l'école et aux dortoirs, parce que dormir ensemble ça va être nouveau", indique la mère d'un des enfants.

Le JT

Les autres sujets du JT