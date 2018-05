Californie : des parents soupçonnés de torture

Dans le nord de la Californie (États-Unis), une maison de famille de la petite ville de Fairfield était le théâtre de maltraitances répétées. À l'intérieur, des excréments jonchent le sol, une horreur. Dix enfants de 4 mois à 12 ans et leurs parents vivaient ici. Le père est en prison, la mère en liberté sous caution. La police à découvert que la maison n'était pas seulement un cloaque, mais aussi un centre de torture.

"Les faits ont causé des angoisses mentales et des blessures physiques"

"Les enfants on décrit de nombreux cas de violence intentionnelle, des plaies multiples, des brûlures, des bleus, et des blessures consécutives à des tirs d'arme à plomb", explique Greg Hurlbut, policier à Fairfield. Pour les parents, qui clament leur amour pour leurs enfants, il ne s'agit là que d'affabulations. "Les faits ont causé des angoisses mentales et des blessures physiques", rappelle pourtant Sharon Henry, procureur adjoint du comté de Solano (Californie). Le père est d'ailleurs également accusé d'abus sexuel par les enfants.

