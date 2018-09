Autisme : l'école ouvre ses portes

Le jour de sa rentrée en CE2, Paul, 9 ans, était attendu par tous ses copains, même s'il est autiste et malentendant. Car dans l'école des Raguidelles à Suresnes (Hauts-de-Seine), depuis six ans, tout le monde aide Paul à progresser. Il n'a pas la capacité de suivre le programme, mais son institutrice a décidé de faire de cet enfant différent, un atout pour toute la classe. Paul doit compter, ses camarades eux, doivent s'exprimer clairement. Ils apprennent la patience et la bienveillance.

Seuls 20% des enfants autistes scolarisés sont dans leur quartier

Quand cela va un peu trop vite pour Paul, il travaille dans la classe d'à côté avec son aide scolaire Kala. Grâce à elle, il commence à lire. À chaque récréation, Paul progresse aussi avec l'aide de Kala. Lui qui avait peur des autres enfants, il commence à aimer les jeux en groupe. Comme un petit garçon ordinaire, lui aussi découvre la complicité et l'amitié. Une chance rare. En France, seuls 20% des enfants autistes sont scolarisés dans leur quartier.

Le JT

Les autres sujets du JT